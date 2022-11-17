Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал нежелание Василия Уткина фотографироваться с ним после завершения пресс-конференции футбольной Медиалиги.

— Я просто привел пример ММА, где что бы ни происходило — потом люди друг другу руки пожимают и говорят: «Это в прошлом», — сказал Гаджиев журналистам. — Я предложил, а он говорит: «Я, пожалуй, откажусь». Ну, ради Бога. Все-то думали, что он сейчас встанет с нами. Я предложил общее фото — вообще всех, а мы с Васей впереди бы сели, понимая, что все помнят этот конфликт. Он не стал этого делать. Я ж сказал: мне кажется, я чуть более благородный, чем он, человек. Но это мои мысли. У каждого свое мнение. Я после этого остался при своем. Так получилось.

— Чем бы вы объяснили его отказ?

— Может, ему просто лень перемещаться. Реально, элементарно — может, у него вилы. Не знаю... какой-то человек реально обиженный на жизнь. Встань, скажи: «Да какие вопросы!»