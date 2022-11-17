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Сегодня, 20:10

Сандибеков — о поединке со Стецуренко: «Соперник очень опытный, возрастной»

Мария Гусева
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Казахстанский боец Адилжан «Адос» Сандибеков поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Стецуренко.

«Ожидания от этого боя только положительные. Соперник очень опытный, возрастной. Он имеет большой бэкграунд в этом деле. Конечно, раз мы спортсмены. В моем спортивном опыте были выступления по ММА, по кикбоксингу, я достаточно разносторонний боец. Я думаю, что сейчас мне не составит труда надеть перчатки и работать руками и ногами. Так как я еще молодой спортсмен, только показываю себя, для меня важен мой бэкграунд, показатель больших стартов. Для меня важнее большие бои сейчас, нежели гонорар», — цитирует РЕН ТВ Сандибекова.

Поединок между Стецуренко и Сантибековым пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1047136-boets-top-gun-ados-sandibekov-poobeshchal-zrelishchnyi-boi-so-stetsurenko
ММА
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