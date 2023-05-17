Туменов: «Попытаюсь оторвать голову Палмеру. Все как обычно»

Боец ACA Биберт Туменов высказался о предстоящем поединке с американцем Лэнсом Палмером.

«Он очень крепкий боец. Из-за того, что у него были три поражения в четырех последних поединках, не следует делать вывод, что он уже потух. ACA не подписывает проходных бойцов. Лэнс Палмер — один из лучших бойцов в 66 кг. У меня защита от борьбы всегда на хорошем уровне. Есть еще к чему расти. Но я уверен, что именно в плане защиты на данный момент у меня все отлично. С физической стороны и выносливости я тоже буду готов к этому поединку. Это будут пять раундов. Ментально я тоже буду готов. Но, конечно, я не собираюсь проводить все пять раундов. Я подниму руки, пойду на него и попытаюсь оторвать ему голову. Все как обычно», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Поединок между Туменовым и Палмером пройдет 11 августа в Москве в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в полулегком весе. Россиянин провел 27 боев в ММА, одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. В активе американца 23 победы и 6 поражений.