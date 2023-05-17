Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:54

Туменов: «Попытаюсь оторвать голову Палмеру. Все как обычно»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ACA Биберт Туменов высказался о предстоящем поединке с американцем Лэнсом Палмером.

«Он очень крепкий боец. Из-за того, что у него были три поражения в четырех последних поединках, не следует делать вывод, что он уже потух. ACA не подписывает проходных бойцов. Лэнс Палмер — один из лучших бойцов в 66 кг. У меня защита от борьбы всегда на хорошем уровне. Есть еще к чему расти. Но я уверен, что именно в плане защиты на данный момент у меня все отлично. С физической стороны и выносливости я тоже буду готов к этому поединку. Это будут пять раундов. Ментально я тоже буду готов. Но, конечно, я не собираюсь проводить все пять раундов. Я подниму руки, пойду на него и попытаюсь оторвать ему голову. Все как обычно», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Поединок между Туменовым и Палмером пройдет 11 августа в Москве в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в полулегком весе. Россиянин провел 27 боев в ММА, одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. В активе американца 23 победы и 6 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-popytayus-otorvat-golovu-palmeru-251656/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Лэнс Палмер
ММА
0
Читайте также
Загитова пробует себя в фехтовании! Зачем ей нужен показательный поединок с Великой?
40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вейли Жанг проведет защиту титула против Аманды Лемос на UFC 292

Раскрыты детали контракта Нганну с PFL
Новости
RSS RSS
Все новости