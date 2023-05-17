Вейли Жанг проведет защиту титула против Аманды Лемос на UFC 292

Чемпионка минимального веса UFC Вейли Жанг (23-3) подерется с четвертым номером рейтинга бразильянкой Амандой Лемос (13-2) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

Жанг идет на серии из двух побед. В прошлом бою она вернула себе титул, победив Карлу Эспарзу (19-7) сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 в Нью-Йорке, США.

Лемос также идет на серии из двух побед. В прошлом бою она победила Марину Родригес (16-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 5 ноября 2022-го на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.