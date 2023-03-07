Туменов: «Магомедов правильно делает, что не гоняет много веса»

Боец ACA Альберт Туменов высказался о шансах россиянина Шарабутдина Магомедова в UFC.

«Можно много предполагать о том, где Шаре было бы сложнее. Ни в UFC, ни в ACA Магомедову не будет легко. Сужу по себе: последние три боя в ACA я провел либо с чемпионами, либо с первыми номерами рейтинга. Ни в одном поединке не было просто. Будет лучше, если Шара будет выступать в среднем весе. Ударнику не очень хорошо гонять много веса, нужно сохранять свою скорость и функционалку. Лучше всего драться в комфортном для себя дивизионе. Магомедов правильно делает, что много не гоняет. Лично мне говорят: «Почему ты не выступаешь в легком весе?». Но я не представляю, как буду драться после такой весогонки. Желаю удачи Шаре «Буллету», он интересный боец», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

В конце 2022 года Магомедов подписал контракт с UFC. Его дебют в американском промоушене запланирован на лето этого года.