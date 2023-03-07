Туменов: «UFC не уволит Яна. Думаю, он пройдет Двалишвили»

Боец ACA Альберт Туменов поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Думаю, тут разные ситуация. Петр не проиграл ни одного боя нокаутом или единогласным решением судей. Ян — бывший чемпион, поэтому UFC не уволит его. Думаю, Петр пройдет Мераба», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами пройдет на UFC Fight Night 221, который состоится в воскресенье, 12 марта. 30-летний Ян проиграл два свои последних боя в UFC американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.