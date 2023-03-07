Даниэль Кормье: «Шавкат Рахмонов реально хорош. Он разобрал Джеффа Нила»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) высоко оценил выступление Шавката Рахмонова (17-0) в бою с Джеффом Нилом (15-5).

«Шавкат Рахмонов реально хорош. В бою против Джеффа Нила он по-настоящему себя проявил, — отметил Кормье на своем YouTube-канале. — Было ясно, что Шавкат рано или поздно добьется своего. Именно это он и сделал — победил сабмишном в концовке поединка. Он разобрал Джеффа Нила.

Мы часто видим, как ребята не укладываются в вес, но побеждают в бою, однако Шавкат не дал этому случиться. Он доминировал и одержал победу. Теперь его рекорд 17-0, из которых 17 побед — досрочные. Этот парень настолько хорош, насколько это возможно».

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.