Боец ММА Зубайра Тухугов поздравил соотечественников с удачным выступлением на UFC-242 в Абу-Даби.

— Мои братья в очередной раз доказали свое превосходство в октагоне, радость вашей победы затмила мою ничью, братья, вы бомбочки, — написал Тухугов в своем Instagram.

Тухугов закончил бой с Лероном Мерфи (Великобритания) вничью судейским решением.