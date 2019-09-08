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Тухугов — о UFC-242 в Абу-Даби: «Братья, вы бомбочки»

16:46
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Боец ММА Зубайра Тухугов поздравил соотечественников с удачным выступлением на UFC-242 в Абу-Даби.

— Мои братья в очередной раз доказали свое превосходство в октагоне, радость вашей победы затмила мою ничью, братья, вы бомбочки, — написал Тухугов в своем Instagram.

Тухугов закончил бой с Лероном Мерфи (Великобритания) вничью судейским решением.

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