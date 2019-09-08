Тухугов — о UFC-242 в Абу-Даби: «Братья, вы бомбочки»
16:46
Боец ММА Зубайра Тухугов поздравил соотечественников с удачным выступлением на UFC-242 в Абу-Даби.
— Мои братья в очередной раз доказали свое превосходство в октагоне, радость вашей победы затмила мою ничью, братья, вы бомбочки, — написал Тухугов в своем Instagram.
Тухугов закончил бой с Лероном Мерфи (Великобритания) вничью судейским решением.
Опрос
проголосовало: 6308Все опросы
Хабиб - величайший российский боец ММА?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...