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Сегодня, 11:53

Тренер Волкановски: «Алекс победит Махачева и шокирует весь мир»

Виталий Косик
Корреспондент
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Джордж Хикман, тренер зала Bangtao Muay Thai and MMA, где проводит сборы Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя своего подопечного против Ислама Махачева.

«Я занимаюсь с Алексом в течение многих лет, но конкретно в этом лагере я играл не особо большую роль, просто немного помог ему с некоторыми вещами. Думаю, что Алекс очень хорошо подготовился к борьбе Ислама. У нас есть действительно мощные тренеры по этой части. Волкановски победит и шокирует весь мир. Многие люди думают, что Ислам просто снесет его и засабмитит, но я видел Алекса против многих борцов высочайшего уровня. Да, они его переводили, но Алекс довольно легко вставал. Чем дольше будет продолжаться бой, тем сложнее придется Исламу, я это гарантирую», — приводит слова Хикмана «РБ Спорт».

Встреча спортсменов пройдет 12 февраля в Перте (Австралия) на UFC 284.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-volkanovski-aleks-pobedit-mahacheva-i-shokiruet-ves-mir/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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