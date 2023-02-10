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Сегодня, 11:25

Стоимость VIP-билетов на бой Махачева против Волкановски доходит до 7 тысяч долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото Reuters

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту пояса чемпиона в легком весе против Алекса Волкановски.

Все билеты на предстоящее мероприятие уже распроданы. Российские болельщики, прибывшие на бой Махачева, вынуждены покупать VIP-билеты, стоимость которых составляет 7 тысяч долларов, сообщает MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/stoimost-vip-biletov-na-ufc-284-sostavlyaet-7-tysyach-dollarov-226685/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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