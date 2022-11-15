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15 ноября, 15:36

Шон Стриклэнд жестко раскритиковал Люка Рокхолда

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (25-4) отреагировал на сообщение бывшего чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда (16-6), который после поражения Исраэля Адесаньи (23-2) сообщил, что готов вернуться в октагон.

«Когда этот человек объявил о завершении карьеры, MMA стало лучше, — сказал Стриклэнд в интервью The Schmo. — У этого парня нет подбородка. Люк Рокхолд — это совокупность всего неправильного в мире. Он, наверное, каждый день смотрит на себя в зеркало и ****. Люк, просто исчезни. Уходи, братан. Никто не хочет, чтобы ты возвращался. Двигайся дальше».

Рокхолд проиграл Пауло Косте (14-2) единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США. После боя американец объявил о завершении карьеры.

ММА
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