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Тренер Петра Яна хочет, чтобы следующим соперником бойца стал Диллашоу, а не Стерлинг

17:50
Ти Джей Диллашоу. Фото Getty Images
Ти Джей Диллашоу. Фото Getty Images
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Тренер россиянина Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов в интервью «СЭ» заявил, что хочет, чтобы следующим оппонентом его подопечного стал Ти Джей Диллашоу, а не действующий чемпион Алджамейн Стерлинг.

— По вашим личным ощущениям, кто станет следующим соперником Петра?

— По слухам, это Стерлинг, но, честно, пока не могу прогнозировать. Хотелось бы, чтобы соперником стал Ти Джей Диллашоу.

В минувшие выходные на турнире UFC 267 в Абу-Даби Ян единогласным решением судей выиграл у Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.

Изначально соперником россиянина должен был стать Стерлинг, однако американец получил травму и снялся с боя, на замену вышел Сэндхаген.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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