Тренер Петра Яна хочет, чтобы следующим соперником бойца стал Диллашоу, а не Стерлинг
17:50
Тренер россиянина Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов в интервью «СЭ» заявил, что хочет, чтобы следующим оппонентом его подопечного стал Ти Джей Диллашоу, а не действующий чемпион Алджамейн Стерлинг.
— По вашим личным ощущениям, кто станет следующим соперником Петра?
— По слухам, это Стерлинг, но, честно, пока не могу прогнозировать. Хотелось бы, чтобы соперником стал Ти Джей Диллашоу.
В минувшие выходные на турнире UFC 267 в Абу-Даби Ян единогласным решением судей выиграл у Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.
Изначально соперником россиянина должен был стать Стерлинг, однако американец получил травму и снялся с боя, на замену вышел Сэндхаген.
Читайте также
Самуэльссон — лицемер. Он больше всех ноет про Олимпиаду в Китае, но сам с удовольствием туда поедет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю