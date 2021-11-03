Тренер Петра Яна хочет, чтобы следующим соперником бойца стал Диллашоу, а не Стерлинг

Тренер россиянина Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов в интервью «СЭ» заявил, что хочет, чтобы следующим оппонентом его подопечного стал Ти Джей Диллашоу, а не действующий чемпион Алджамейн Стерлинг.

— По вашим личным ощущениям, кто станет следующим соперником Петра?

— По слухам, это Стерлинг, но, честно, пока не могу прогнозировать. Хотелось бы, чтобы соперником стал Ти Джей Диллашоу.

В минувшие выходные на турнире UFC 267 в Абу-Даби Ян единогласным решением судей выиграл у Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.

Изначально соперником россиянина должен был стать Стерлинг, однако американец получил травму и снялся с боя, на замену вышел Сэндхаген.