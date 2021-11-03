Андрей Орловский: «У нас с Ковингтоном взаимная неприязнь. Он проиграет Усману»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе, белорусский ветеран ММА Андрей Орловский поделился ожиданиями от титульного матча-реванша между действующим чемпионом полусреднего чемпиона Камару Усманом и претендентом на пояс Колби Ковингтоном.

«Усман победит Ковингтона, — сказал Орловский в интервью «СЭ» в Абу-Даби. — Усман победит, но для меня более интересно будет посмотреть бой, который будет в декабре, где будет драться мой кубинский товарищ Тони Монтана — он же Хорхе Масвидаль».

«Хотел бы я, чтобы победил Усман? Конечно, — продолжил он. — У нас взаимная неприязнь с Ковингтоном. К Ковингтону неприязнь у 99 процентов людей из Аmerican Тop Тeam».

Ковингтон и Усман сразятся в главном событии турнира UFC 267, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.

В их первом поединке, который прошел в декабре 2019 года на UFC 245 в Вегасе, победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Усман.