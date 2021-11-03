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Петр Ян поднялся на 11-ю позицию рейтинга сильнейших бойцов UFC

Петр Ян поднялся на две строчки в рейтинге сильнейших бойцов UFC
17:02
Петр Ян. Фото Twitter
Петр Ян. Фото Twitter
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поднялся на две строчки в рейтинге сильнейших бойцов UFC после победы над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Поединок прошел 30 октября.

Таким образом, россиянин теперь занимает 11-е место. Ян — единственный боец из России, который входит в этот рейтинг. Действующий чемпион лиги в дивизионе до 61 кг американец Алджамейн Стерлинг не попал в топ-15.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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