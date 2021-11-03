Петр Ян поднялся на 11-ю позицию рейтинга сильнейших бойцов UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поднялся на две строчки в рейтинге сильнейших бойцов UFC после победы над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Поединок прошел 30 октября.

Таким образом, россиянин теперь занимает 11-е место. Ян — единственный боец из России, который входит в этот рейтинг. Действующий чемпион лиги в дивизионе до 61 кг американец Алджамейн Стерлинг не попал в топ-15.