Тренер Махачева: «Нам не нужен Хабиб для победы»

Главный тренер и основатель зала АКА в Сан-Хосе американец Хавьер Мендес подтвердил в интервью «СЭ», что Хабиб Нурмагомедов не будет секундировать Ислама Махачева в бою с австралийцем Алексом Волкановски.

«Ислам знает, что ему надо сделать, а именно — одержать победу. И не важно, буду ли я здесь, или будет ли тут Хабиб, это не важно. Важно одержать победу», — сказал Мендес в интервью «СЭ».

«И еще добавлю, что тот факт, что Хабиба нет с нами, не означает, что он не с нами по телефону (улыбается). Он всегда общается с нами, всегда на связи. Так же было, когда я тренировал Хабиба: его отца с нами не было в Сан-Хосе, но Хабиб все равно был на связи с отцом. Советы отца были важны для Хабиба — для его карьеры. Было важно держать связь с отцом, пусть и по телефону. Все равно, что его не было в клетке или в зале. То же самое сейчас происходит между Исламом и Хабибом.

Хабиба не будет в бою. Люди не понимают одну вещь: Умара к последнему бою готовили только я и его спарринг-партнер Касум Касумов. И Умар выглядел потрясающе. Да и когда Усман выиграл пояс чемпиона Bellator, Хабиба тоже не было. Хабиб был на связи по телефону, но его не было с нами в углу. Какое влияние окажет его отсутствие на бой Ислама? Что ж, Хабиб — крупнейшая звезда и влиятельный человек для этих ребят. Но это не означает, что он вечно должен быть с ними, чтобы те преуспели. Мы уже неоднократно это доказали. И вновь это докажем. Нам не нужен Хабиб для победы. Но Хабиб в наших сердцах, головах, а также в наших телефонах (улыбается). Так что считайте, что Хабиб с нами!» — добавил Мендес.

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии.