Тренер Нурмагомедова - о решении Макгрегора: "Я надеялся, что Конор добьется еще одной победы, а затем устроит реванш с Хабибом"

Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал решение ирландского бойца ММА Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. Он отметил, что ирландец устроит реванш с россиянином после еще одной победы.

– Если Конор действительно завершил карьеру, то на самом деле только Тони Фергюсон остался соперником для Хабиба, потому что Жорж Сен-Пьер ушел из спорта, – приводит 360 слова Мендеса. – Я действительно надеялся, что Макгрегор добьется еще одной победы, а затем устроит реванш с Хабибом.

Похоже, что именно Дастин или Макс сразятся с Хабибом после его возвращения в клетку. А потом, может быть, Тони. Но это только мое мнение, так как я обдумываю, что может случиться дальше. UFC – это организация, которая отбирает противников, и все, что мы можем сделать, – это принять бой или отказать оппоненту.

Свой последний поединок Макгрегор провел в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре минувшего года. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. После окончания боя произошла драка. Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба - Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Сам спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

Всего ирландец провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА