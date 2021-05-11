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Тренер Магомедшарипова: «Сейчас нет никакого желания готовиться и драться»

19:30
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Российский боец UFC Забит Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем, заявил тренер спортсмена Мансур Учакаев.

Ранее 30-летний россиянин, который не выступал с осени 2019 года, был исключен из рейтингов UFC из-за длительного периода без выступлений. Сообщалось, что Магомедшарипов может завершить карьеру.

«У нас в данный момент — я говорю от лица Забита — нет никакого желания готовиться и драться, — цитирует ТАСС Учакаева. — Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые надо решить. Мы сейчас займемся в первую очередь здоровьем Забита. Посмотрим, когда он уже вылечится, тогда и будет все ясно. Это минимум полгода».

На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в ММА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11345415

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