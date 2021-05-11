Президент UFC Дана Уайт рассказал, какое будущее ждет Тони Фергюсона в случае победы над Бенеилом Дариушом.

«Это большой поединок для него. Он [Фергюсон] - любимец публики, поэтому, если он вернется и выступит на должном уровне, то снова будет на вершине игры. Мы просто должны посмотреть, какая версия Тони Фергюсона явится в эту субботу», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Бой Фергюсон — Дариуш состоится в ночь на 16 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне. 37-летний Фергюсон проиграл два последних поединка: в мае прошлого года Джастину Гетжи техническим нокаутом, а в декабре он уступил Чарльзу Оливейре судейским решением.