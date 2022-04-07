Майкл Кьеза считает, что Ян может обойтись без секундантов

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Майкл Кьеза (18-6) восхищен навыками временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-2). По мнению американца, Ян мог бы выйти в октагон без помощи секундантов.

«Единственное, что может доставить Петру проблем, это ситуация вокруг его секундантов, — сказал Кьеза на UFC Round-Up. — Я слышал, что у них возникли проблемы с визой. Я уверен, что Ян мог бы выйти в клетку и подраться без секундантов.

Он настолько хорош, что мог бы выйти в восьмиугольник, в то время как кто-нибудь за пределами клетки мог бы кидать ему бутылку с водой. Ян делал бы небольшой глоток, а потом шел в бой. Он настоящий убийца".

Реванш между Яном и Алджамейном Стерлингом (20-3) состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.