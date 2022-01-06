Тренер Лопес рассказал, как Ган нокаутировал Нганну ударом колена в корпус

Главный тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес готов опубликовать полное видео спарринга своего ученика с Фрэнсисом Нганну. Специалист заявляет, что тогда Ган нокаутировал действующего неоспоримого чемпиона UFC в тяжелом дивизионе ударом колена в печень.

«Сирил не хотел, чтобы я публиковал весь отснятый материал, потому что на этой конкретной тренировке Фрэнсис Нганну пропустил удар коленом в печень и упал, — сказал Лопес LowKick MMA. — Мне пришлось остановить тренировку. Таковы факты. Фрэнсис лежал на спине. Если он скажет, что это неправда, я опубликую полное видео спарринга».

В главном событии турнира UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахайме (Калифорния, США), Нганну сразится с Ганом. В прошлом Нганну тренировался вместе с Ганом в зале MMA Factory в Париже.

На счету 35-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, у 31-летнего Гана — 10 побед и 0 поражений.