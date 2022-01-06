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Стало известно, когда появится видео боя Панин — Пресняков

21:10
Никита Пресняков (слева) и Алексей Панин (справа). Фото «Наше дело», Instagram
Никита Пресняков (слева) и Алексей Панин (справа). Фото «Наше дело», Instagram
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10 января на YouTube-канале промоушена «Наше дело» появится видео боя между актером Алексеем Паниным и музыкантом Никитой Пресняковым. Об этом «СЭ» сообщили в промоушене.

6 января запись поединка должна появиться в Rutube.

44-летний Панин и 30-летний Пресняков провели бой по правилам бокса в перчатках, шлемах и капах.

Подробности о бое Панин — Пресняков читайте на сайте «СЭ».

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