Стало известно, когда появится видео боя Панин — Пресняков
21:10
10 января на YouTube-канале промоушена «Наше дело» появится видео боя между актером Алексеем Паниным и музыкантом Никитой Пресняковым. Об этом «СЭ» сообщили в промоушене.
6 января запись поединка должна появиться в Rutube.
44-летний Панин и 30-летний Пресняков провели бой по правилам бокса в перчатках, шлемах и капах.
Подробности о бое Панин — Пресняков читайте на сайте «СЭ».
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