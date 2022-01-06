Монсон рассказал, как будет проходить бой между Яном и Стерлингом

Ветеран ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 272.

Их поединок пройдет 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Первый бой между ними был хорошим и спорным. Я думаю, что Ян выиграет этот бой. Конечно, есть шанс, что Стерлинг выиграет, потому что это ММА. Оба стали лучше готовы, их позиции изменились, но Ян все равно выиграет. Это будет сложный бой из пяти раундов, после которых победу присудят Яну», — сказал Монсон «СЭ».

В марте прошлого года на UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде. Их матч-реванш должен был состояться в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с боя. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа Яна единогласным решением судей.