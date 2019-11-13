Тренер клуба ничего не знает о задержании Сосновского и Гладкова

Тренер Гор Азизян прокомментировал ситуацию с бойцами Дмитрием Сосновским и Александром Гладковым. Ранее в сети появилась информация, что оба задержаны по делу о похищении человека и вымогательстве. 22 октября на Мичуринском проспекте несколько человек затолкали в машину мужчину по фамилии Митрофанов и отвезли в офис, где начали угрожать и избивать.

Компания требовала от Митрофанова отстать от их общего друга и простить долг в 400 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление не сразу, поэтому похитителей задержали лишь спустя три недели.

— Ребят, сейчас будут выкладывать, что меня задержали, или кого-то из наших тренеров машина сбила. Это же дебилы, — сказал Азизян в прямом эфире в Instagram. — Я позавчера был на тренировке, все нормально, никто никого не задерживал. По крайней мере, у меня нет никакой информации. Сосновский и Гладков были на тренировке.

Сосновский и Гладков тренируются в клубе Азизяна GOR MMA.