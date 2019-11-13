Источник: бойца ММА Дмитрия Сосновского подозревают в похищении человека

Бойца ММА Дмитрия Сосновского арестовали по делу о вымогательстве и похищении человека, сообщает Telegram-канал 112. 22 октября на Мичуринском проспекте несколько человек затолкали в машину мужчину по фамилии Митрофанов и отвезли в офис, где начали угрожать и избивать.

Компания требовала от Митрофанова отстать от их общего друга и простить долг в 400 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление не сразу, поэтому похитителей задержали лишь спустя три недели.

Всего в деле пять фигурантов: кроме Сосновского, задержан еще один боец ММА Александр Гладков.

Сосновский провел 11 боев в ММА, в которых одержал 11 побед.