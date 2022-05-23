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Сегодня, 15:49

Тренер Исмаилова назвал слабые стороны Шлеменко

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, ответил на вопрос о слабых сторонах Александра Шлеменко.

«Он чуть медленный. Не хочу принизить его достоинства — он не скоростной, не взрывной, это монотонный убийца. Взрывной работы нет, он идет и ломает в одном темпе. Плюсы — это бешеный характер и сила воли. Самое опасное у Шлеменко, что он может собрать резервы и в принципиальных боях выступить намного лучше, чем обычно. Как пример — бой с Мусаси. Я думал, Гегард выиграет, но победу можно было смело отдавать Александру», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

Бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-magomeda-ismailova-shlemenko-medlenny-j-no-e-to-monotonny-j-ubijtsa/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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