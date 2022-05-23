Гилберт Бернс сравнил Хабиба и Оливейру: «Чарльз сейчас на другом уровне»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что в данный момент никто не сможет победить Чарльза Оливейру (33-8). Также Берс высказал мнение, что его соотечественник был бы фаворитом в бою с Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«У них разные резюме. Хабиб был другим, он сделал самое сложное — ушел непобежденным, — сказал Бернс в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Оливейра все еще здесь, и он выступает в UFC с юных лет. Его сразу же бросили в огонь, он дрался со всеми, кого ему давали. Сейчас у него победная серия из 11 боев, и он финиширует людей. В данный момент его не победить».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

«Если бы сейчас устроить бой Хабиба и Оливейры... Конечно, Хабиб особый боец, но Оливейра сейчас на другом уровне. Я бразилец, поэтому я немного предвзят в этом вопросе. Так что да, Оливейра сейчас на совершенно другом уровне», — заявил Бернс.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.