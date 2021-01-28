Стали известны дата и место проведения турнира с участием Кокляева и Дацика
13:00
Федерация бокса России объявила дату и место проведения боксерского турнира «Короли ринга».
Мероприятие состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл», сообщает РЕН ТВ. В главном бою турнира встретятся россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.
На турнире зрителей ждет сражение блогеров, силачей, боксеров. Одиозный Вячеслав Дацик выступит против камерунца Тайсона Дижона. На кулаках выяснят отношения блогер Артем Тарасов и самый сильный человек планеты Михаил Кокляев.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/796538-obiavleny-data-i-mesto-provedeniia-turnira-s-datsikom-i-kokliaevym
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