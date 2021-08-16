Тренер Хабиба дал прогноз на бой Гэтжи и Чэндлера: «Победит тот, у кого челюсть покрепче»

Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мыслями о бое двух бывших претендентов на пояс UFC в легком весе — Джастина Гэтжи и Майкла Чэндлера.

«Считаю Гэтжи фаворитом в этом бою, поскольку у него крепкая челюсть. Как раз главный недостаток Майкла Чэндлера — это его челюсть. Они будут проверять друг друга на прочность. Да, они два борца, но не думаю, что в этом бою они будут бороться. Не думаю, что кто-либо извлечет дивиденды, попробовав перевести бой на землю. Будет война в стойке, а победителем выйдет тот, у кого челюсть покрепче — то есть Гэтжи», — заявил Мендес на своем YouTube-канале.

Бой Гэтжи — Чэндлер состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 268.

В своем последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года в Абу-Даби, Гэтжи уступил удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову во втором раунде. Сразу после победы россиянин объявил о завершении карьеры.

Чэндлер в мае этого года предпринял неудачную попытку завоевать вакантный пояс UFC в легком весе, потерпев поражение от Чарльза Оливейры нокаутом во втором раунде.