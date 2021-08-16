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Американский тренер Нурмагомедова: «Деньги действительно изменили Хабиба»

12:17
Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram

Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как деньги и слава изменили его непобежденного подопечного.

«Да, деньги действительно изменили Хабиба. Он стал более щедрым, а также более добрым к людям. Он всегда был добрым, но теперь стал еще добрее. Большие деньги сделали Хабиба только лучше», — заявил Мендес.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре в Абу-Даби, где он задушил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры в ММА. Всего на его счету 29 побед и 0 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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