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Тренер Хабиба рассказал, кто из Нурмагомедовых сильнее — Усман или Умар

13:25
Хавьер Мендес. Фото Instagram
Хавьер Мендес. Фото Instagram
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Тренер и основатель зала AKA Хавьер Мендес рассказал, кто из племянников Хабиба Нурмагомедова сильнее — Усман или Умар.

«Да, у них разные весовые категории, но скажу, что Умар постарше и поопытнее Усмана. В арсенале Усмана прекрасная ударная техника, но Умар... Они разные. Умар заматерелый», — сказал Мендес, отвечая на вопросы фанатов на своем YouTube-канале.

25-летний Умар — родной старший брат Усмана Нурмагомедова, которому сейчас 23 года. У каждого из них на счету 13 побед и 0 поражений.

Умар выступает в легчайшей весовой категории UFC, в то время как Усман бьется в легком весе Bellator.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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