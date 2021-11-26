Тренер Гана: «Нганну считает себя королем, а меня и Сирила мелочью»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «СЭ» рассказал о психологии своего бывшего бойца.

«Я не думаю, что Франсис боится кого-го. Он профессионал, — подчеркнул Лопес. - Профессионал дерется с тем, с кем назначен поединок. Он никого не боится. Но это точно не тот бой, которого он хочет. Психология Франсиса такова, что он считает себя королем. А Сирил для него — мелочь. И он не хочет драться с мелочью. Он думает так: «Я живу в Лас-Вегасе, бойцовской столице мира. Они везут мне какого-то мелкого тренера Фернанда Лопеса и его мелкого бойца, которые решили сделать мне вызов? Что это за чушь?» Его лицо морщится от пренебрежения, когда он думает о нас: «Кто это такие? Мелочь». Он не боится нас, он просто не хочет иметь с нами дел. Он в Лас-Вегасе, на вершине мира, а остальная часть мира — дерьмо собачье»

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.