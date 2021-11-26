Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал конфликт между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым, который вспыхнул после слов тяжеловеса о том, что средневесу пора завершать карьеру. Также Емельяненко добавил, что у Гусейнова на животе «спасательный круг».

«Я не берусь сейчас давать оценку произошедшему между ними. Вообще не хочу [выяснять] кто прав, а кто — виноват, — сказал Гаджиев «СЭ». — История взаимоотношения этих людей насчитывает лет 15, ведь когда-то Артур в команде АЕ [Александра Емельяненко] был. Может быть, имели место быть какие-то претензии. Может быть, они [претензии] взаимные. А так, знаете, я, наверное, условно за любой конфликт, если он не ведет к драке на улице, но ведет к бою. Если это может привести к бою, то вперед — пусть газуют».

«Кстати, Александр Емельяненко против Артура Гусейнова в Сыктывкаре. Даешь этот бой?», — добавил Гаджиев, обратившись к коммерческому директору ООО «Лузалес» Руслану Семенюку, который выделил бюджет на организацию боя с участием Александра Емельяненко в Сыктывкаре.

Следующий поединок с участием Емельяненко пройдет завтра, 27 ноября, в Сыктывкаре. Оппонент россиянина — бразилец Марсио Сантос, который ранее дважды бился с Гусейновым. Бойцы возглавят турнир AMC Fight Nights 106.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.