Тренер Гана: «Мы нейтрализовали правую руку Льюиса за счет джеба и лоукиков»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» рассказал, с какими рисками его боец столкнулся в поединке против Деррика Льюиса.

— Перед поединком с Льюисом вы говорили, что Сирил, если захочет, может выиграть этот бой только одним джебом. Но вы будете рисковать, чтобы финишировать Деррика. В чем конкретно вы рисковали?

— Риск был в том, чтобы подойти к Льюису поближе. Это очень опасно, с учетом, что он часто любит притворяться потрясенным. Но люди очень недооценивают защиту Сирила. У него превосходная защита. Превосходная. В том, что касается рефлексов и реакций. Если вы пересмотрите бой — всякий раз, когда Льюис бросал правую руку, левая рука Сирила всегда перекрывала голову. Абсолютно каждый раз. Его задачей было не пропускать, но подходить к Деррику поближе, поддавливать его. А когда вы сближаетесь с Дерриком, шанс уйти в нокаут очень большой — мы видели это с Волковым и Блейдсом. Поэтому мы понимали, что идем на риск, сокращая дистанцию. Хотя при желании Сирил легко мог бы стоять на своей дистанции и выигрывать бой джебом. Вообще без проблем. И, кстати, удар, который потряс Льюиса, когда он схватился за глаз, — это был именно джеб.

Другая часть плана была завязана на лоукиках. Когда ты пропускаешь лоукики, ты не можешь вложиться в по-настоящему хороший панч. Но, конечно, лоукики были с очень четким таймингом. Казалось бы, когда Сирил бил лоукики Джуниору Дос Сантосу, он раскрывался под правую руку соперника, и тот должен был его убить. Жаирзиньо должен был убить его правой за лоукик, Деррик Льюис должен был. Но из-за того, что Сирил выбирает момент, когда соперник не может совершить нормальное движение под такой удар, лоукики остаются безнаказанными. Именно в момент, когда Сирил знает, что его не сконтрят, он бьет лоукики. Но все равно, какой бы ни был тайминг, когда ты хочешь подойти поближе, ты сильно рискуешь. Перед боем я сказал Сирилу, чтобы он не боялся проиграть. Когда ты боишься поражения, ты выступаешь хуже. И Сирилу нечего бояться поражения, даже если он проиграет Франсису, ему только 31 год. Он выиграет потом два боя и вернется к бою за титул и в конце концов заберет пояс.

— Правильно понимаю, что вы нейтрализовали правую руку Льюиса главным образом за счет лоукиков?

— Больше за счет джеба. Разбивать джебом, затем подключать лоукики, чтобы увеличить шанс на финиш. И подходить ближе, чтобы доводить локти и колени.

7 августа Ган победил Льюиса техническим нокаутом в 3-м раунде на UFC 265 и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.

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