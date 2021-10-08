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Тренер Конора Макгрегора подрался с полицией в аэропорту

Тренер Конора Макгрегора Пикульский подрался с полицией в аэропорту
21:19
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Молдавский тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Сергей Пикульский в аэропорту Кишинева подрался с полицией, сообщает Deschide.md.

По данным источника, тренера отказались пускать на самолет в нетрезвом виде. Пикульский остался этим очень недоволен и затеял драку. После стычки его доставили в участок, но потом отпустили.

Сергей Пикульский является тренером Макгрегора с 2007 года.

Дополнительная информация:

https://deschide.md/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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