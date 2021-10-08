Тренер Конора Макгрегора подрался с полицией в аэропорту
Тренер Конора Макгрегора Пикульский подрался с полицией в аэропорту
21:19
Молдавский тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Сергей Пикульский в аэропорту Кишинева подрался с полицией, сообщает Deschide.md.
По данным источника, тренера отказались пускать на самолет в нетрезвом виде. Пикульский остался этим очень недоволен и затеял драку. После стычки его доставили в участок, но потом отпустили.
Сергей Пикульский является тренером Макгрегора с 2007 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю