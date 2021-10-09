Нурмагомедов проведет бой со Стаманном на UFC 270

Российский боец легчайшего дивизиона Саид Нурмагомедов проведет следующий поединок 22 января на турнире UFC 270. Как сообщает MMA DNA, соперником станет американец Коди Стаманн.

В активе 29-летнего Нурмагомедова 14 побед и два поражения. В прошлом бою, который состоялся в октябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 180, Саид нокаутировал Марка Штригля.

У 31-летнего Стаманна — 19 побед, 4 поражения и 1 ничья. Сейчас он идет на серии из двух поражений. В мае на турнире UFC on ESPN 23 Коди потерпел поражение единогласным решением судей от Мераба Двалишвили.