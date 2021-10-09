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Нурмагомедов проведет бой со Стаманном на UFC 270

11:42
Саид Нурмагомедов. Фото Instagram
Саид Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский боец легчайшего дивизиона Саид Нурмагомедов проведет следующий поединок 22 января на турнире UFC 270. Как сообщает MMA DNA, соперником станет американец Коди Стаманн.

Публикация от UFC News Alerts (@ufcnewsalerts)

В активе 29-летнего Нурмагомедова 14 побед и два поражения. В прошлом бою, который состоялся в октябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 180, Саид нокаутировал Марка Штригля.

У 31-летнего Стаманна — 19 побед, 4 поражения и 1 ничья. Сейчас он идет на серии из двух поражений. В мае на турнире UFC on ESPN 23 Коди потерпел поражение единогласным решением судей от Мераба Двалишвили.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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