Тренер Гана: «Махачев сможет побить Оливейру через года два. Но не сейчас»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах 5-го номера легкого веса UFC Ислама Махачева.

«Я был немного разочарован выступлением Махачева в последнем поединке (против Тьяго Мойзеса — прим. СЭ). Хотя очень люблю этого бойца. Я знаю, что Мойзес никогда бы не перевел Хабиба. Это исключено. А вот если бы Хабиб перевел Мойзеса, бой бы просто б**** закончился. Он бы избил его. Точка. Еще есть проблема с тем, что техничные бойцы не вкладывают в удары много силы и страсти. Сирил никогда не бьет, вкладывая всего себя. Потому что он технарь. Технари не применяют эту силу. Хабиб не любил заигрываться, он более эффективен. Он избивал людей. Если бы Хабиб наложил руки на Мойзеса, тот был бы мертвецом.

Шансы Махачева против Порье и Оливейры? Я думаю, он может побить Порье, но я не уверен, что он выиграет у Чарльза Оливейры. Он может побить Оливейру через пару лет, но не сейчас. Оливейра прошел через все. Смотрите на его путь. Он был изначально хорошим бойцом. Потом его сломали. Куча поражений. Он пересоздал себя. У него не было кардио. Теперь у него есть кардио. У него не было подбородка. Теперь у него есть подбородок. Он построил себя заново и стал машиной. Очень хороший ударник, очень хороший борец, очень хорош просто везде. Пока Чарльз — проблема для Ислама. С Порье Ислам может быть вариативным: если что-то не получается в боксе — пойти в борьбу. Затем от борьбы — к грепплингу. Затем вернуться в стойку и угрожать левым хайкиком. С Оливейрой у него таких вариантов нет, потому что Оливейра хорош везде».

30 октября Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.

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