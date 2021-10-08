Тренер Гана: «Хабиб победил бы пикового Тони Фергюсона. Он гораздо умнее как боец»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» предположил, как прошел бы поединок Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсона в лучшие годы американского бойца.

— В России любят гадать, каким бы получился бой Хабиба против пикового Тони Фергюсона 2016–2017 годов. Ваше мнение?

— Это был бы очень интересный бой. У того Тони Фергюсона была невероятная вера в себя, и он мог бы порезать Хабиба локтями. Но, думаю, все равно Хабиб бы победил.

— У кого из них бойцовский интеллект выше?

— Хабиб гораздо умнее как боец. Если человек каждого соперника подвергает граунд-энд-паунду, тейкдаунам и сабмишенам — это не случайно. Это как если вы привели к титулу только Франсиса Нганну — это может быть случайность. Но если вы привели к титулу уже двух тяжей (смеется) — это не случайно. Если вы перебили 29 человек одним и тем же способом, это значит, что вы очень умны. Потому что все эти 29 человек — разные люди. Но вы смогли всех их провезти по одному и тому же маршруту. Неважно, что они хотели сами, вы их привели 29 раз к той же конечной точке. Значит, вы **** какой умный. Вы гений.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года. Фергюсон в мае этого года проиграл единогласным решением Бенилу Дариушу.

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