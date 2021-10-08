UFC предложили Царукяну провести бой с Гиллеспи

Топовый легковес UFC Арман Царукян может провести бой против Грегора Гиллеспи в начале следующего года. Об этом сообщил Царукян в своем Instagram, отметив, что ждет ответа от Грегора.

«UFC предложили мне подраться с Гиллеспи в начале следующего года, но рыбак пока не ответил. Ребята, помогите ему быстрее принять решение», — написал Царукян.

На счету 24-летнего Армана 17 побед и 2 поражения. В настоящее время он занимает 13-ю строчку в рейтинге лучших легковесов UFC.

Занимающий 10-е место в топ-15 американец Гиллеспи имеет в активе 14 побед и 1 поражение.