Дьюи Купер: «Не уважаю людей, которые курят траву, потому что у них, видите ли, стрессы»

Тренер Франсиса Нганну по ударной работе и бывший наставник многих чемпионов мира по боксу Дьюи Купер в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем отношении к курении марихуаны.

— В начале интервью вы сказали, что никогда не курили. Сейчас в США огромную популярность набирает курение травы. Майк Тайсон ее курит, Джо Роган, Генри Сехудо, Нейт Диаз и так далее. Какое ваше отношение к траве?

— Ненавижу это. Ненавижу, ненавижу. Я с Западного побережья, из Лос-Анджелеса, где все курят траву, но я все равно испытываю к этому отвращение. О'кей, если у вас какие-то серьезные травмы, повреждения мозга и есть предписания врача, что вам нужна марихуана, — тогда о'кей, я не возражаю. Но все эти ребята, которые курят ее, потому что у них, видите ли, стрессы, проблемы, поэтому им нужны марихуана и пиво, они сидят и курят ее перед всей своей семьей... Я просто не уважаю таких людей. Я никогда в жизни не примирюсь с марихуаной. Не примирюсь и с обычным курением. Повторюсь, если вам прописал марихуану врач — курите, о'кей. Но если вы курите ее просто ради отдыха и кайфа — нет, б***, это неприемлемо. Мне все равно, легализовали ее или нет, для меня она никогда не будет легальной. Для меня неприемлемо то, что может поменять тебя, твою личность. По этой же причине для меня неприемлем алкоголь. Я знал боксеров, которые выпивали стопарь прямо перед боем. Я такой человек, который хочет стопроцентно управлять собой. Поэтому я против всего, что бьет по мозгам, — алкоголя и курения. Не делаю этого и не буду.

23 января Франсис Нганну победил Сирила Гана единогласным решением и провел первую защиту пояса UFC в тяжелом весе.