Джастин Гэтжи: «Хабиб был самым сложным моим соперником»

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал в интервью YouTube-каналу «Dan and Don's Toxic Masculinity Podcast», кого он считает своим самым сложным соперником.

— Кто был твоим самым жестким соперником?

— Гмммм. Хабиб. Если мы говорим о том, кого было сложнее всего победить — это Хабиб. Но как бой — там не было ничего жесткого

— А с кем было жестко?

— Да у меня никогда не было боев, в которых я хорошо проводил время. Даже когда выигрывал. С Паломино было два жестких боях в WSOF, оба прошли в Аризоне. Сейчас Паломино чемпион в Bare Knuckles. Помню, в нашем бою он никак не хотел падать. С Луисом Фирмино был жесточайший бой. В нем было столько стероидов, что они лезли у него из глазных яблок. Жесткий бой. У меня руки, как бейсбольные биты, я отбивал ему всю голову, попадал чисто, а ему пофиг. Бой остановили, потому что у него все лицо опухло.