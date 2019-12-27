Тренер Федора Емельяненко: «Бой с Джексоном вызывает опасения»

Александр Мичков, тренер Федора Емельяненко, поделился мнением о Куинтоне Джексоне — следующем сопернике 43-летнего россиянина. Их поединок состоится на турнире Bellator 237 в Японии 29 декабря.

— Соперник действительно опасный, боец до мозга костей, — цитирует Мичкова News.ru. — От этого парня можно всего ожидать. На опыте его не проскочишь.

Когда его объявили, я понял, что Федору предстоит очередное непростое испытание, потому что никто не знает, что на уме у Джексона. Бой действительно вызывает опасения.

— Будет ли он использовать против Джексона борьбу, как это делал Чейл Соннен?

— Не думаю, что Федя сам полезет в борьбу. Если будет какой-то клинч, то он будет готов провести бросок, а так, мне кажется, предпочтет порубиться с ним чисто на руках.

Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.