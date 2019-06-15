Тренер Емельяненко не уверен, что продолжит работу с бойцом

Тренер Федора Емельяненко Питер Тайссе еще не принял решение о продолжении сотрудничества.

– Пока не знаю, буду ли я работать с Федором. Я разочарован боем противБейдера, – цитирует ТАСС Тайссе.

Ранее специалист высказывал мнение, что Емельяненко лучше остановиться: – Сейчас он может только потерять, если продолжит. Ему уже 42, у него была великая карьера. Лучше заканчивать в хорошей форме, пока ты по-прежнему на высоте, -заявлял Тайссе.

Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. На его счету 38 побед (14 из них – нокаутом) и шесть поражений в ММА, также один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко решил продолжать. Он не хочет уйти побежденным