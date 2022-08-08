Тренер Диаса считает, что Конор Макгрегор является потенциальным соперником для Ника

Сезар Грейси, долгие годы тренирующий братьев Диас, уверен, что Ник Диас (26-10) свой следующий бой может провести против Конора Макгрегора (22-6).

«Я бы хотел увидеть бой Ника и Макгрегора. 100 процентов. Это был бы безумный бой! Мне кажется, что они друг друга уважают, — отметил Грейси в интервью Submission Radio. — Но Ник предан своему брату. Он не хочет наступать ему на пятки. Если Нейт скажет Нику: «Я никогда не буду с ним драться», то Ник определенно бы подрался с Макгрегором».

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после шестилетнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

В последний раз Диас побеждал 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана — Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.