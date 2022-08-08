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Сегодня, 09:15

Коди Гарбрандт подерется с Рани Яхья 1 октября на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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30-летний американец Коди Гарбрандт (12-5) проведет следующий бой против 37-летнего бразильца Рани Яхья (28-10) 1 октября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает журналист Марсел Дорф в Twitter. Изначально бой должен был пройти 9 июля на UFC Fight Night, но бразилец получил травму и выбыл из турнира.

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он проиграл техническим нокаутом в первом раунде новозеландцу Кай Кара-Франсу (24-8). Бой прошел 11 декабря 2021 года на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Яхья, напротив, идет на серии из двух побед. В последнем бою он одолел корейца Кюн Хо Кана (17-9) единогласным решением судей 20 ноября 2021 года на UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе, США.

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