Майкл Чендлер назвал самый страшный нокаут в своей карьере

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) назвал нокаут в бою с Тони Фергюсоном (23-5) на UFC 274 самым захватывающим нокаутом за свою карьеру.

«Мы смотрим за боями в надежде увидеть нокаут... Может быть, это прозвучит отвратительно, но приятно нокаутировать оппонента, — сказал Чендлер в интервью MMA Fighting. — Тем не менее каждому из своих соперников я желаю только здоровья, но, очевидно, мы играем в опасную игру под названием «смешанные единоборства». Нокаут в бою с Фергюсоном — это самый захватывающий и лучший нокаут за всю мою карьеру... самый чистый и, по правде говоря, самый страшный».

Чендлер победил Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.