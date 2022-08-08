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Майкл Чендлер назвал самый страшный нокаут в своей карьере

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) назвал нокаут в бою с Тони Фергюсоном (23-5) на UFC 274 самым захватывающим нокаутом за свою карьеру.

«Мы смотрим за боями в надежде увидеть нокаут... Может быть, это прозвучит отвратительно, но приятно нокаутировать оппонента, — сказал Чендлер в интервью MMA Fighting. — Тем не менее каждому из своих соперников я желаю только здоровья, но, очевидно, мы играем в опасную игру под названием «смешанные единоборства». Нокаут в бою с Фергюсоном — это самый захватывающий и лучший нокаут за всю мою карьеру... самый чистый и, по правде говоря, самый страшный».

Чендлер победил Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

ММА
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