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Тренер Царукяна — о Прохазке: «Не понимаю, как он попал в UFC, как дошел до пояса, как забрал его»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Тренер Армана Царукяна Сергей Торосян поделился мнением о новом чемпионе UFС в полутяжелом весе Иржи Прохазке.

«Многим ребятам, которым дают возможность подраться за пояс — это все-таки везение, нежели чем они чисто своим трудом добились этого, — сказал Торосян в интервью Youtube-каналу «РБ Спорт: Единоборства». — Вон недавно этот парень с косичкой... я вообще не знаю, как он попал туда, как он дошел до пояса, как он его забрал. Я не знаю (смеется). Блин, очень интересно. Я просто вижу, как люди пашут, понимаете?

Люди пашут, это на моих глазах происходит. Сколько они отдают этому времени, сил, средств, не знаю, всего. Ты там 10 боев выиграл в топовой лиге и занимаешь 10-ю строчку рейтинга. А тут пацан пришел, два раза подрался и стал чемпионом UFC (смеется). Ну... не знаю. Конечно, хороший конкурентный бой они закатили, но мне кажется, этого мало, чтобы взять пояс UFC. Но как показывает практика, уже немало. Мы только догадываемся, а они делают».

11 июня Прохазка задушил Гловера Тейшейру на UFC 275 и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

UFC
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