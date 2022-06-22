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Сегодня, 10:50

Дана Уайт отреагировал на просьбу Нейта Диаса отпустить его из UFC

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что 37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) может уйти из лиги и подраться с блогером и боксером Джейком Полом.

«Мне нравится Нейт, но давайте начистоту, он выиграл всего один бой за последние лет пять, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу TheMacLife. — У нас есть парни, с которыми мы довольно давно сотрудничаем, о которых мы заботимся. У нас есть Дональд Серроне и был Энтони Петтис, и сейчас у нас есть Нейт и Ник Диас, у которых до сих пор есть контрактные обязательства. Я хочу быть справедливым, и я не дам Нейту бой с Камару Усманом. Он, как мне кажется, должен подраться с Джейком Полом. Этот бой имеет смысл».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Бокс
Дана Уайт
UFC
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