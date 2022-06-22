Тренер Царукяна: «Махачев реальный топ, у него нет ни одного аспекта ниже «четверки»

Тренер Армана Царукяна Сергей Торосян поделился прогнозом на потенциальный бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Махачев все делает хорошо, — сказал Торосян в интервью Youtube-каналу «РБ Спорт: Единоборства». — Какой-то аспект у него несколько ниже тех, которые он делает на «отлично», но ниже «четверки» у него нет ничего. Этот парень — он топ, понимаете? Он реальный топ. У него и борьба и ударка, и чувство дистанции, и передвижение. Сказать, что он где-то плохо работает — нет, я не могу этого сказать. Он очень хороший, очень хороший. Но это не значит, что он не может проиграть. Он может проиграть.

Оливейру он победит без особых проблем. Перевести — он его 100% переведет, а снизу болевой или удушающий Оливейре сделать не получится, потому что Махачев очень физически крепкий и очень сообразительный в плане грэпплинга. Он очень шустрый. Ничего он не дает сделать при забивании. Абсолютно ничего не дает сделать. Бедра контролирует, грузит постоянно, заставляет уставать, диафрагма работает. У них работа... Я считаю их работу в партере... все думали, что, Хабиба тоже много кто засабмитит, но все почему-то уставали, сдувались и ничего не получалось сделать. Махачев — это преемник Хабиба и по-любому он заберет пояс у Оливейры».

26 февраля Махачев победил Бобби Грина на UFC Fight Night. Боец идет на 10 победах подряд в UFC.