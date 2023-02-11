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Сегодня, 13:00

Тренер Царукяна: «Думаю, в 77 кг у Махачева выиграют»

Тренер бойца UFC Царукяна считает, что Махачев не сможет успешно выступать в полусреднем весе
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер бойца UFC Армана Царукяна Сергей Торосян считает, что Ислам Махачев не сможет так же успешно выступать в полусреднем весе, как делает это в легком дивизионе.

— При переходе в 77 кг насколько сложно Махачеву будет там конкурировать?

— Будет сложно, — сказал Торосян «СЭ». — Я думаю, что в 77 кг у него выиграют. Я сейчас не говорю, кто конкретно у него выиграет, но я думаю, что разница в весе будет явно видна. Потому что такие же ребята, как Махачев, просто на вес выше, будут гонять в 77 кг, и точно так же драться. Там он по-любому по каким-то показателям будет уступать. Я сейчас не говорю о технике, но будет уступать, и из-за этого будут все трудности. Он будет уставать больше, с ноги легко не посадит, там и удары тяжелые. Я думаю, что в 77 кг будет тяжело ему. Тем более, там ребята далеко не из робкого десятка. Там очень серьезные пацаны, у которых есть опыт пятираундовых боев. Там серьезный костяк. Конкурировать может, но победит ли — это огромный вопрос. Я думаю, что вряд ли.

Утром 12 февраля в Перте, Австралия, состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски в поединке за пояс в легком весе.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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