Тренер Царукяна: «Гамрот ничего не сделал в бою, кроме тейкдаунов»

Тренер Армана Царукяна (18-3) Сергей Торосян уверен, что Матеуш Гамрот (21-1) сам не ожидал, что после боя с россиянином ему поднимут руку.

«Я вообще не считаю, что Гамрот что-то сделал в этом бою, кроме тейкдаунов— сказал Торосян в интервью «СЭ». — Что он сделал?! Попаданий на руках у него не больше, чем у Армана. Каким образом они считали? Касания они тоже считали попаданиями? Не считаю этот бой близким. Арман здесь явно выиграл, потому что количество раундов, которые остались за Арманом, 100 процентов больше, чем у Гамрота. Получилось так, как получилось. Оправдываться не будем. К сожалению, мы не можем повлиять на их решение и вынуждены с этим согласиться. Матеуш сам не ожидал, что ему поднимут руку. Он очень был рад».

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.